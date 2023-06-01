В столице и в области пожарная опасность ожидается 2-3 июня.

В ряде областей Украины в ближайшие дни будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

"1-4 июня в западных, Винницкой, большинстве северных и южных областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По информации УГМЦ, чрезвычайный уровень пожарной опасности в Киеве и области будет сохраняться в течение 2-3 июня: "2-3 июня по Киевской области и Киеву чрезвычайный уровень пожарной опасности".

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Украинцев призвали быть осторожными в обращении с огнем на открытом воздухе и беречь экосистему.

В Украину идет похолодание - синоптик назвала дату

Как сообщала синоптик Наталья Диденко, со 2 июня начнутся дожди с грозами, временем ливневого характера. Сначала они ожидаются на западе, а дальше - на севере и большинстве центральных областей. А на выходных, 3-4 июня, похолодание охватит значительную часть Украины.

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