Опубликованы лучшие фото погодных явлений за 2020 год (фоторепортаж)
Фотографии будут использованы ВМО для создания календаря на следующий год.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) представила фотографии-победители в конкурсе для календаря на 2021 год.
Об этом ВМО сообщила на своей странице в Facebook.
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"После публичного голосования по 70 фотографиям, включенным в окончательный список, жюри ВМО, состоящее из метеорологов и фотографов, отобрало 13 фотографий для календаря. Окончательный выбор был основан на количестве голосов, набранных фотографией во время голосования,фотографических достоинствах и метеорологическом интересе. Жюри также приняло во внимание географический и региональный баланс в соответствии с статусом ВМО как организации системы ООН", - говорится в сообщении.
В организации отметили, что на конкурс прислали более 1000 фотографий и выбор было сделать чрезвычайно сложно. Они пообещали разместить в своих соцсетях как можно больше фотографий из числа вошедших в финальный список.
Справка УНИАН. Всемирная метеорологическая организация (World Meteorological Organization, WMO) - специализированное межправительственное учреждение ООН в области метеорологии.
Основана в 1950 году. Это авторитетный источник ООН по вопросам состояния атмосферы Земли, океанов, климата. Штаб-квартира находится в Женеве,Швейцария.
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