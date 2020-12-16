Опубликованы лучшие фото погодных явлений за 2020 год (фоторепортаж)

09:58, 16 декабря 2020
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Фотографии будут использованы ВМО для создания календаря на следующий год.

''Водяной смерч в море''
"Водяной смерч в море" /  © Фото Mr. Sandro Puncet (Croatia)
''Изолированный''
"Изолированный" /  © Фото Mr. Will Eades (Australia)
''Радуга после грозы''
"Радуга после грозы" /  © Фото Ms. Zrinka Balabanic (Croatia)
''Плавание между льдами и айсбергами в море Беллинсгаузена, Антарктида''
"Плавание между льдами и айсбергами в море Беллинсгаузена, Антарктида" /  © Фото Mr. Gonzalo Bertolotto (Chile)
''Межзвездный порог''
"Межзвездный порог" /  © Фото Mr. Alberto Flores Fernandez (Chile)
''Сердцебиение''
"Сердцебиение" /  © Фото Mr. Chan Kam Wing (Hong Kong S.A.R., China)
''Македония''
"Македония" /  © Фото Mr. Vladimir Tadic (Bosnia and Herzegovina)
''Двойная радуга над Клаксвиком, Фарерские острова''
"Двойная радуга над Клаксвиком, Фарерские острова" /  © Фото Mr. Marko Korosec (Slovenia)
''Лунный свет в заснеженном лесу''
"Лунный свет в заснеженном лесу" /  © Фото Mr. Yoshiaki Sato (Japan)
''Туманный город''
"Туманный город" /  © Фото Mr. Chunseong Bang (Republic of Korea)
''Удивительная суперячейка в Колорадо''
"Удивительная суперячейка в Колорадо" /  © Фото Mr. Guillaume Hobam (France)
''Двойная радуга над равнинами Карони''
"Двойная радуга над равнинами Карони" /  © Фото Mr. Ziad Joseph (Trinidad and Tobago)
''Сезон дождей на Мадагаскаре''
"Сезон дождей на Мадагаскаре" /  © Фото Mr. Shravan Regret Iyer (India)

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) представила фотографии-победители в конкурсе для календаря на 2021 год.

Об этом ВМО сообщила на своей странице в Facebook.

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"После публичного голосования по 70 фотографиям, включенным в окончательный список, жюри ВМО, состоящее из метеорологов и фотографов, отобрало 13 фотографий для календаря. Окончательный выбор был основан на количестве голосов, набранных фотографией во время голосования,фотографических достоинствах и метеорологическом интересе. Жюри также приняло во внимание географический и региональный баланс в соответствии с статусом ВМО как организации системы ООН", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что на конкурс прислали более 1000 фотографий и выбор было сделать чрезвычайно сложно. Они пообещали разместить в своих соцсетях как можно больше фотографий из числа вошедших в финальный список.

Справка УНИАН. Всемирная метеорологическая организация (World Meteorological Organization, WMO) - специализированное межправительственное учреждение ООН в области метеорологии.

Основана в 1950 году. Это авторитетный источник ООН по вопросам состояния атмосферы Земли, океанов, климата. Штаб-квартира находится в Женеве,Швейцария.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: погодаклиматООНконкурсфоторепортажприродафото
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