Синпоитки предупреждают о значительных дождях и подъеме воды в реках.

На сегодня, 15 ноября, в Закарпатской области объявлен І уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 15-16 ноября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды над уровнями на 0,3-1,5 м без негативных последствий, а в нижнем течении реки Боржава − на 1,5-2 м с начальным выходом воды на пойму.

Также, по прогнозу Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, в первой половине дня 15 ноября на большей части территории области ожидаются значительные дожди, а на высокогорье восточной части - значительный мокрый снег.

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"В горах местами туман, на высокогорье восточной части порывы ветра до 15-20 м/с, налипание мокрого снега и гололед", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности - желтый.

Дожди и мокрый снег в Украине - когда ухудшится погода

По данным Украинского гидрометцентра, почти всю неделю в Украине будет дождливо, а уже с 16 ноября кое-где ожидается мокрый снег.

По прогнозам, уже в ночь на 16 и 17 ноября могут быть осадки смешанной фазы.

"17-го числа даже есть вероятность того, что и в дневные часы может прорываться мокрый снег", - говорит синоптик Наталья Птуха. однако, по ее словам, рассчитывать на долговременное образование снежного покрова пока не стоит.

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