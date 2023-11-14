15 ноября в Украине будут дожди / фото ua.depositphotos.com

В среду, 15 ноября, дожди в Украине продолжатся. Осадки ожидаются в большинстве областей, кроме некоторых восточных и центральных. Температура останется без резких изменений, лишь на западе похолодает на пару градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +11°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +8°,  дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°, сильный дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +9°, сильный дождь.
  • В Тернополе 15 ноября ночью будет +5°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +9°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +7°, днем +10°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +5°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Житомире в среду будет ночью +6° днем +10°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+10°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +10°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +6°...+9°.
  • В Одессе 15 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +11°, дождь.
  • В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +9°, сильный дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +10°...+13°, дождь.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +11°.
15 ноября на западе Украине станет чуть прохладнее / фото УНИАН

Приметы погоды 15 ноября

Если в этот день идет дождь, то скоро и снег выпадет. Туман стелется по земле -  зима мягкой будет.

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