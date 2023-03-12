В Черном море наблюдается шторм.

В Черном море в воскресенье, 12 марта, наблюдается шторм. Жителей Одессы и области предупредили о минной опасности.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале местных властей. Отмечается, что в самом областном центре без осадков. Фиксируются шквальные порывы ветра, которые могут достигать 15-18 м/с.

В связи с этим в Черном море наблюдается шторм. Подобная погода повышает минную опасность. Взрывоопасные предметы россиян могут дрейфовать вдоль побережья.

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Также существует угроза детонации и выбрасывания мин на берег.

Мины в Черном море - что известно

Российские оккупанты выпустили в Черное море множество морских мин. Во время штормовой погоды их часто срывает с якоря, после чего они дрейфуют и создают угрозу.

Из-за этого украинские военные постоянно предупреждают граждан о высокой минной опасности. В Одесской области недавно уже уничтожили две мины, которые вынесло во время шторма.

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