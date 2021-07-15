В пятницу, 16 июля, в Киеве опять будет жаркая погода. Ночью столбики термометров опустятся до +21 градуса, а днем подскочат до +34 градусов.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет менять свое направление, а его скорость составит 2-3 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 745 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 16 июля

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +21°, днем +35°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.

В Тернополе 16 июля ночью будет +17°, днем +32°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +20°...+33°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +34°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра температура воздуха +20°...+32°, небольшая облачность.

В Одессе 16 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +32°.

В Херсоне в пятницу ночью +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.

В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+29°, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +31°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +34°, почти безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +20°...+32°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская