В пятницу, 16 июля, в Киеве опять будет жаркая погода. Ночью столбики термометров опустятся до +21 градуса, а днем подскочат до +34 градусов.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет менять свое направление, а его скорость составит 2-3 м/с.
Атмосферное давление пониженное - 745 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 16 июля
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +21°, днем +35°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.
В Тернополе 16 июля ночью будет +17°, днем +32°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, ливень.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +20°...+33°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +34°, небольшая облачность.
В Полтаве завтра температура воздуха +20°...+32°, небольшая облачность.
В Одессе 16 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +32°.
В Херсоне в пятницу ночью +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.
В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +34°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+29°, небольшой дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +31°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +34°, почти безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +20°...+32°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.
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