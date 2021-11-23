Зимние осадки ожидаются в столице ближе к вечеру.

Сегодня в Киеве ожидается первый снег.

Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня вечером, а где-то и раньше, будет идти снег!"- сообщила она.

Синоптик призвала готовиться к зимним осадкам, поскольку "снег, кроме красивой романтической картинки, может осложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах".

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В частности она советует водителям позаботиться о зимней резине и включить фары.

"Самочувствие также может быть некомфортным - ведь похолодание и фактически первый снег", - резюмировала она.

По данным Погода УНИАН, первые снежинки уже срывались в центре Киева и на Виноградаре, но назвать это полноценным снегом все же трудно.

Во вторник, 23 ноября, в Киеве заметно похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, днем воздух максимально прогреется лишь до +3°. В течение дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой мокрый снег.

Также ожидается небольшой ветер со скоростью до 2,8 м/с. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская