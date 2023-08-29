В столице 28 августа установлены три новых температурных рекорда.

В Киеве второй день подряд фиксируют температурные рекорды, связанные с жарой. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 28 августа в Киеве были зафиксированы сразу три температурных рекорда.

В частности, ночь на понедельник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4°С.

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Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,7°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

Также среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +27,8°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 года на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,3°С.

Жара в Киеве и температурные рекорды

27 августа в столице также зафиксировали три температурных рекорда. Ночь в Киеве оказалась самой теплой (+21,3°С), а днем температура достигла рекордных значений +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года. Среднесуточная температура воздуха также оказалась самой высокой за все время наблюдений и составила +26,9°С, что выше климатической нормы аж на 8 градусов.

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