27 августа в столице зафиксировали ряд рекордов: ночь оказалась самой теплой, днем столбики термометров достигли рекордных значений и среднесуточная температура воздуха также оказалась самой высокой за все время наблюдений.

В Киеве 27 августа зафиксировали сразу три температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, ночь на воскресенье в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 2022 года превышено на 0,8°С.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

Видео дня

Также среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +26,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель прошлого года сразу на 2,3°С, а климатическую норму – на 8,0°С.

Погода в Киеве-прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, сегодня киевлян ждет самый жаркий день текущей недели. Ожидается, что в течение дня столбики термометров в столице будут подниматься до +35°. Только с 21:00 температура в столице опустится ниже +30°.

В течение дня в Киеве будет почти безоблачно, осадков не ожидается. Ветер будет переменным направлением, но очень слабым, до 2,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 742 миллиметра ртутного столба.

Вас также могут заинтересовать новости: