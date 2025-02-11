Температура повысится на несколько градусов, а осадки будут небольшими.

Атмосферный фронт несет в Киев осадки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, на этой неделе погоду Киевщины будет формировать поле высокого атмосферного давления, однако его значение постепенно будет снижаться, а в пятницу уже почувствуем влияние атмосферного фронта с запада.

"Сохранится погода без осадков, только 14 февраля днем ожидаем небольшой снег", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Ветер в ближайшие дни будет северо-восточный и восточный, 3-8 м/с.

"В холодной воздушной массе арктического происхождения, которая все еще находится над нами, за счет прояснений следующие три ночи ожидаем холодными, как и предыдущие: минимальную температуру прогнозируем 7-12° мороза с ослаблением в пятницу до 4-9° мороза, днем рассчитываем на небольшие минусы", - прогнозируют синоптики.

Погода в Украине изменится - что известно

О том, что на этой неделе в Украине ожидается некоторое изменение погоды, говорит и синоптик Наталья Птуха. По ее данным, 14 февраля в Украине несколько изменится синоптическая ситуация, но буквально на два дня, в то же время не исключено, что после 20 числа в Украине потеплеет.

По прогнозу, 14 числа осадки пройдут по западным областям, а 15 февраля - уже в большинстве областей Украины.

"Но интенсивность его небольшая, поэтому на какой-то очень высокий снежный покров не рассчитываем. Ну, максимум - где-то в пределах 3-5 сантиметров может образоваться", - говорит Птуха.

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