Атмосферный фронт несет в Киев осадки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По словам синоптиков, на этой неделе погоду Киевщины будет формировать поле высокого атмосферного давления, однако его значение постепенно будет снижаться, а в пятницу уже почувствуем влияние атмосферного фронта с запада.
"Сохранится погода без осадков, только 14 февраля днем ожидаем небольшой снег", - сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер в ближайшие дни будет северо-восточный и восточный, 3-8 м/с.
"В холодной воздушной массе арктического происхождения, которая все еще находится над нами, за счет прояснений следующие три ночи ожидаем холодными, как и предыдущие: минимальную температуру прогнозируем 7-12° мороза с ослаблением в пятницу до 4-9° мороза, днем рассчитываем на небольшие минусы", - прогнозируют синоптики.
Погода в Украине изменится - что известно
О том, что на этой неделе в Украине ожидается некоторое изменение погоды, говорит и синоптик Наталья Птуха. По ее данным, 14 февраля в Украине несколько изменится синоптическая ситуация, но буквально на два дня, в то же время не исключено, что после 20 числа в Украине потеплеет.
По прогнозу, 14 числа осадки пройдут по западным областям, а 15 февраля - уже в большинстве областей Украины.
"Но интенсивность его небольшая, поэтому на какой-то очень высокий снежный покров не рассчитываем. Ну, максимум - где-то в пределах 3-5 сантиметров может образоваться", - говорит Птуха.