На этой неделе можно рассчитывать на небольшой снег.

14 февраля в Украине несколько изменится синоптическая ситуация, но буквально на два дня, в то же время не исключено, что после 20 февраля в Украине потеплеет. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос относительно того, как долго продержится похолодание, которое сейчас наблюдается в Украине, ожидать ли снега, и когда уже наконец потеплеет, эксперт отметила, что на этой неделе страна продолжает находиться в поле высокого давления, антициклоне.

"Поэтому у нас будет удерживаться до пятницы погода без осадков в большинстве регионов, преимущественно с прояснениями. На дорогах северо-востока местами остается гололедица. А вот температурные показатели достаточно низкие, в принципе. Но для февраля - это как раз-таки близко к норме", - сказала она.

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Так, речь идет о -6°...-12° ночью, в Карпатах - до -15°. Днем 0°...-6° в большинстве областей, несколько теплее - на западе и юге страны: от -2° до +4°. Теплее всего остается на Закарпатье, +3°...+8°.

"В пятницу у нас немного изменится синоптическая ситуация. Буквально на два дня. Потому что будет проходить атмосферный фронт с севера и он обусловит небольшой снег. Сначала по западным, северным областям - это 14-го числа, а потом уже 15-го и в большинстве регионов Украины. Но интенсивность его небольшая, поэтому на какой-то очень высокий снежный покров не рассчитываем. Ну, максимум - где-то в пределах 3-5 сантиметров может образоваться", - рассказала синоптик.

Кроме того, она рассказала, что на юге и на Закарпатье этот фронт иногда может проявляться с дождем.

"Температуры в эти дни немного повысятся ночью за счет того, что будет больше облачности. Поэтому ночью -3°...-9° уже. 15 февраля на Закарпатье и юге - около нуля градусов. Дневная температура 14-го числа - от -3°до +3°. Закарпатье и юг страны +2°...+8°", - сказала Птуха.

15-го февраля днем будет -1°...-6°, а на Закарпатье и на юге страны - около нуля. С 16-го февраля на Украину начнет влиять антициклон с северо-запада, тогда как сейчас мы имеем северо-восточный, северный.

"А после прохождения атмосферного фронта уже другой антициклон с северо-запада будет формировать нашу погоду. Поэтому продолжает удерживаться такая вот снова погода без осадков. И практически такие же морозные значения температурные, как и сейчас", - отметила эксперт.

На уточнение, когда все же может потеплеть, она отметила, что по тем расчетам, которые есть сейчас, изменения в сторону потепления могут быть где-то после 20 февраля.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал Погода УНИАН, всю текущую неделю в Украине будет сохраняться холодная погода с морозами до -10°. Кое-где днем ожидается небольшой "плюс", но в большинстве областей все же и днем будет небольшой мороз.

Ожидается, что в ближайшие дни будет сухо, а перед выходными погода изменится: по всей стране пройдут снег и мокрый снег.

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