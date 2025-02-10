Осадков в столице не ожидается.

Во вторник, 11 февраля, солнца в Киеве станет больше, но все равно будет мороз как ночью, так и днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до -6°, а днем максимально повысится до -2°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью.

Атмосферное давление немного повышенное, 763-764 миллиметра ртутного столба. Ветер будет дуть с востока и северо-востока, 3,8 м/с.

Видео дня

Во Львове во вторник будет ясно. Ночью -7°, днем +1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.

В Тернополе 11 февраля ночью будет -7°, днем -1°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -8°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -8°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно, ночью -8°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -7°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -2°, пасмурно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-3°.

В Одессе 11 февраля - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.

В Херсоне во вторник ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически небольшая облачность, ночью -7°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -8°, днем -1°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -8°, а днем -3°, пасмурно.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -3°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -4°...0°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -9°, днем -2°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -9°, днем -3°.

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