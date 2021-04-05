В Киеве перенесли завершение отопительного сезона - ждут похолодания и снега

Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля.

В Киеве отсрочат завершение отопительного сезона / КГГА

В Киеве с оглядкой на прогноз погоды отсрочили завершение отопительного сезона. В ближайшие дни в столице возможно похолодание.

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Соответствующее сообщение обнародовали в КГГА.

«В последующие дни в Киеве ожидается среднесуточная температура ниже +8 градусов. В среду ночью температура опустится до -1 градуса, возможен снег. Решение также обусловлено усилением карантинных ограничений, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из домов», - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации, прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля.

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