В четверг, 3 февраля, в Киеве будет пасмурно и пойдет снег.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице будет около -1°, днем столбики термометров будут колебаться от -1° до 0°, а ближе к ночи на пятницу похолодает до -3°...-4°.
Весь четверг в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. В течение дня ожидается снег.
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Добавит ощущение холода северо-западный ветер, скорость которого ожидается на уровне 2,4 - 4 м/с.
Атмосферное давление будет расти и составит 740-747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 3 февраля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем 0°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°.
В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.
В Тернополе 3 февраля ночью будет -7°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем 0°, снег.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°, снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+1°, небольшая облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.
В Виннице завтра будет -7°...-1°, небольшая облачность, снег.
В Житомире в четверг будет ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+1°.
В Одессе 2 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +5°.
В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+5°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, дождь со снегом.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, дождь.
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