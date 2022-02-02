3 февраля во многих областях Украины будут дожди или мокрый снег / фото УНИАН
В четверг, 3 февраля, во многих областях по всей Украине пройдут осадки. На западе и севере ожидается снег, а в центре и на востоке - дожди и мокрый снег. Практически по всей стране день будет пасмурным, а небо затянуто облаками.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем 0°, снег.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем 0°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°.
- В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.
- В Тернополе 3 февраля ночью будет -7°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем 0°, снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°, снег.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+1°, небольшая облачность.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.
- В Виннице завтра будет -7°...-1°, небольшая облачность, снег.
- В Житомире в четверг будет ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+1°.
- В Одессе 2 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +5°.
- В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+5°, дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, дождь со снегом.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, дождь.
Погода в Украине 3 февраля / фото УНИАН
Народные приметы на 3 февраля
3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.
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