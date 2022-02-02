Осадки ожидаются в отдельных областях по всей стране.

В четверг, 3 февраля, во многих областях по всей Украине пройдут осадки. На западе и севере ожидается снег, а в центре и на востоке - дожди и мокрый снег. Практически по всей стране день будет пасмурным, а небо затянуто облаками.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем 0°, снег.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем 0°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.

В Тернополе 3 февраля ночью будет -7°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+1°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.

В Виннице завтра будет -7°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в четверг будет ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+1°.

В Одессе 2 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +5°.

В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+5°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, дождь со снегом.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, дождь.

Народные приметы на 3 февраля

3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

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