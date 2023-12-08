Погода в Киеве скоро будет другая, отметили в Гидрометцентре.

Погода завтра в Киеве, в субботу, 9 декабря, прогнозируется немного морозная - ночью ожидается -3...-5, а днем от -1 до -3.

В столице в ближайшие дни будет облачно, существенные осадки не ожидаются, но уже в течение 11-13 декабря возможен небольшой мокрый снег, поделился прогнозом Украинский гидрометцентр. Эксперты предупредили, что из-за минусовой температуры на дорогах может быть гололедица.

"...Температура воздуха будет преобладать в пределах ночью 0..-4°, днем -2..0°... Ветер будет менять направление с северо-восточного на юго-восточный и южный, со скоростью 5-10 м/с", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

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Синоптики также разместили прогноз погоды на 9 декабря для Киевской области. По их данным, завтра будет облачная погода, но осадки не ожидаются, кое-где возможны туман и гололедица.

"...Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла", - отметили в Укргидрометцентре.

В центре внимания погода - Киев столкнулся с метеорологическими неприятностями

Столицу Украины 8 декабря присыпало снегом. Из-за осадков и низкой температуры воздуха в Киеве возникли некоторые проблемы.

В частности, местные власти сообщали, что в Печерском районе была авария, и без теплоснабжения временно остались 27 жилых домов. Сообщалось, что аварию должны ликвидировать до конца суток.

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