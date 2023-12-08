В Киеве ликвидируют последствия непогоды.

В пятницу, 8 декабря, из-за непогоды почти по всей территории Украины, кроме Запада, Херсонской области и Крыма, объявили первый уровень опасности (желтый).

"8 декабря на дорогах страны, кроме западных, Херсонской областей и Крыма, гололедица; в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой областях гололедица; в Одесской и Николаевской областях налипание мокрого снега", - отметили в Укаргидрометцентре.

Сообщается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Видео дня

Снегопад в Киеве и области 8 декабря

В Киевской городской военной администрации сообщили, что после осадков и низкой температуры в столице продолжается устранение последствий непогоды.

"По состоянию на 9:00, 8 декабря, неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям в столице, ситуация контролируется", - говорится в сообщении.

Вместе с тем также сообщается, что в Киеве зафиксировано одно локальное повреждение в Печерском районе: "Временно без тепла находятся 27 жилых домов. Ведутся аварийно-ремонтные работы. По плану - повреждение будет ликвидировано до конца суток".

В Киевской областной военной администрации сообщили, что область тоже борется со снегом: к очистке дорог привлечены 274 работника и 233 единицы техники.

Погода 8 декабря в Киеве

Сообщается, что в столице также объявлен I уровень опасности (желтый).

"На дорогах гололедица. Облачно, снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза. Будьте осторожны и учитывайте погодные условия", - предупредили в КГВА.

Вас также могут заинтересовать новости: