В столице и области объявлен второй уровень опасности.

В Киеве и Киевской области уровень опасности повышен до второго. По прогнозам, погода станет еще хуже. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности", - предупреждают синоптики.

Они прогнозируют сильные снегопады, прирост снежного покрова 20-30 см, а в южных и восточных районах области наметет до 50 см. Также ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами по области его скорость будет достигать 25 м/с. Синоптики прогнозируют также метели, снежные заносы, а на дорогах - гололедицу.

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"Сложные погодные условия приведут к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий; нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", - предупреждают специалисты.

Справка УНИАН. II уровень опасности объявляется, когда погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

В Киеве объявлено штормовое предупреждение - прогноз на сегодня

На 24 ноября в столице и области объявлен І уровень опасности из-за усиления ветра. Синоптики прогнозируют, что его порывы в пятницу будут достигать 15-20 м/с.

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