На сегодня, 24 ноября, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на Киевщине будет облачно. В течение дня будет дождливо. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с, порывы будут сильнее.
Температура по области днем 1-6° тепла, а в самом Киеве столбики термометров повысятся до 3-5° тепла.
"24 ноября порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - предупредили в Укргидрометцентре.
Как действовать в ненастную погоду - советы
Специалисты призывают во время сильного ветра:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Если упало дерево или сломались ветки-звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.
Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номерам: 0442783540 или 0504398366.
Непогода в Украине
Сегодня, 24 ноября, в Украине временно потеплеет, но со временем придет настоящая зима.
Самые интенсивные осадки ожидаются в Одесской, Черниговской, Киевской областях, а также В Кропивницком, Черкассах и Сумах.