Синоптики прогнозируют сильный ветер сегодня в столице.

На сегодня, 24 ноября, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня на Киевщине будет облачно. В течение дня будет дождливо. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с, порывы будут сильнее.

Температура по области днем 1-6° тепла, а в самом Киеве столбики термометров повысятся до 3-5° тепла.

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"24 ноября порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - предупредили в Укргидрометцентре.

Как действовать в ненастную погоду - советы

Специалисты призывают во время сильного ветра:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если упало дерево или сломались ветки-звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номерам: 0442783540 или 0504398366.

Сегодня, 24 ноября, в Украине временно потеплеет, но со временем придет настоящая зима.

Самые интенсивные осадки ожидаются в Одесской, Черниговской, Киевской областях, а также В Кропивницком, Черкассах и Сумах.

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