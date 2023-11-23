К сожалению, это потепление будет кратковременным.

Перед выходными, 24 ноября, киевлян ждет самый теплый день из ближайших. Температура в столице будет со знаком "плюс" как днем, так и ночью. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В темное время суток столбики термометров покажут +3° и пройдет дожди. Днем в столице существенных осадков уже не ожидается, а температура поднимется до +5°. Будет практически безоблачно.

Ощущение прохлады добавит западный ветер, скорость которого ожидается около 3,8 - 4,2 м/с. Атмосферное давление упадет до 727-730 миллиметров ртутного столба.

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Погода 24 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, сильный дождь.

В Тернополе 24 ноября ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+4°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+3°, сильный дождь.

В Одессе 24 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +2°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+2°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +5°...+10°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.

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