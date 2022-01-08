Утром 9 января въезд грузовиков в Киев будет запрещен из-за снегопада.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, запрет въезда грузовиков необходим для минимизации возникновения заторов и освобождения дорог для работы снегоуборочной техники.
Отмечается, что спецтехника дорожников к началу осадков начнет обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.
В частности, "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.
Читайте такжеДожди, мокрый снег и морозы: на выходных украинцев ждет резкое изменение погоды (карта)
"Городская власть обращается к водителям с просьбой по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы.
Погода 8 января
Сегодня, 8 января, в Украине станет еще холоднее. Днем в большинстве областей будет около нуля, только на юге и в Крыму столбики термометров поднимутся до +3°...+6°.
Также практически по всей стране будет много солнца и небольшая облачность. Пасмурная погода с осадками ожидается лишь на крайнем западе и в Одесской области.