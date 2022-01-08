Киевлян призывают не пользоваться личным транспортом.

Утром 9 января въезд грузовиков в Киев будет запрещен из-за снегопада.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, запрет въезда грузовиков необходим для минимизации возникновения заторов и освобождения дорог для работы снегоуборочной техники.

Отмечается, что спецтехника дорожников к началу осадков начнет обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.

В частности, "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

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"Городская власть обращается к водителям с просьбой по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы.

Погода 8 января

Сегодня, 8 января, в Украине станет еще холоднее. Днем в большинстве областей будет около нуля, только на юге и в Крыму столбики термометров поднимутся до +3°...+6°.

Также практически по всей стране будет много солнца и небольшая облачность. Пасмурная погода с осадками ожидается лишь на крайнем западе и в Одесской области.

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