Осадков стоит ждать на западе Украины и в Одесской области.

Сегодня, 8 января, в Украине станет еще холоднее. Днем в большинстве областей будет около нуля, лишь на юге и в крыму столбики термометров поднимутся до +3°...+6°. Также практически по всей стране будет много солнца и небольшая облачность. Пасмурная погода с осадками ожидается лишь на крайнем западе и в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня ждет температура от 0° до +1°, лишь в Ивано-Франковской - до +3°. Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются осадки в виде снега.

На севере Украины сегодня будет -1°...+1°. Без осадков, небольшая облачность.

Читайте такжеДожди, мокрый снег и морозы: на выходных украинцев ждет резкое изменение погоды (карта)

Такая же погода будет и в центральных областях Украины. Здесь повсеместно ожидается 0°...+1°, небольшая облачность или облачная погода с прояснениями. Без осадков.

На востоке страны сегодня будет чуть прохладнее. Здесь в течение дня столбики термометров будут около нуля. При этом ожидается много солнца и небольшая облачность.

На юге традиционно теплее всего. Здесь воздух прогреется до +1°...+3°, а в Крыму - до +6°. В Одесской области пройдет мокрый снег, на остальной территории - облачно с прояснениями, без осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: