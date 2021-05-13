Горы накрыли облака и туман.

Сегодня, 13 мая, температура в Карпатах снизилась до +4°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 5-6 м/с. Температура воздуха +4°", - говорится в сообщении.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье восточной части Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется умеренная снеголавинная опасность - 2 уровень.

Прогноз погоды на конец мая в Украине

Во второй половине мая две недели будут жаркими и сухими, а в конце месяца стоит ожидать дождей и похолодания.

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, до 19 мая будет тепло, временами возможны дожди, но днем температура поднимется до +18°...+23°. А на юге и на востоке страны до +27°.

С 19-20 мая стоит ожидать более холодной погоды, будет больше дождей, в том числе и прохладных. Поэтому температура снизится на 5°.

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Автор: Елена Пилипчак