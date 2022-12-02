В горах возможны лавины.

В Карпатах объявили оранжевый уровень опасности из-за вероятности лавин. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"2-4 декабря в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

В связи с этим объявлен 3 уровень опасности, оранжевый.

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Также, по данным Укргидрмоетцентра, 2 и 3 декабря в восточной части Закарпатской области ожидается низкая опасность I уровня.

Справка УНИАН. I уровень опасности - низкая опасность. III уровень опасности - значительная опасность, ожидаются частичного неблагоприятные условия.

По данным Укргидрометцентра, с 1 декабря на реках бассейнов Верхнего, Среднего Днепра, Припяти, Десны и Северского Донца ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений в виде заберегов и шугохода.

Также с сегодняшнего дня на Киевском, Каневском, Кременчугском водохранилищах ожидается появление заберегов, шуги и тонкого льда.

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