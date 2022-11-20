В горах температура воздуха опускалась до -7.

Зима набирает обороты в Украине. В Карпатах уже не первый день продолжаются снегопады.

Сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста показали, заснеженную вершину Поп Иван. Отмечается, что на утро 19 ноября температура воздуха опустилась до -7 градусов, а западный ветер достигал 17 м/с. При этом указано, что в горах ограничена видимость.

Кроме того, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям опубликовали видео снегопада возле обсерватории "Белый Слон" на вершине Черногорского хребта.

Видео дня

Спасатели призвали украинцев воздержаться от походов в горы в связи с тяжелой погодной ситуацией.

Погода в Украине в ноябре 2022 - что известно

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что ноябрь в Украине будет теплым, но во второй половине месяца ожидается похолодание.

В свою очередь начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык считает, что температура в ноябре и декабре будет в среднем выше на 2 градуса, чем в предыдущем году. Кроме того, он указал, что не стоит ждать суровой зимы.

Погода в Киеве

В то же время к утру 19 ноября Киев засыпало снегом. Согласно прогнозам синоптиков, в течение нескольких следующих дней в столице Украины стоит ожтдать умеренный снег, мокрый снег и снег с дождем. Ближе ко вторнику, 22 ноября, осадки должны прекратиться.

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