Сейчас изменение гидрологической ситуации ожидается без негативных последствий.

В Украине из-за похолодания начинают замерзать реки. Поэтому Укргидрометцентр объявил предупреждение об изменении гидрологической ситуации.

"В связи со снижением температуры воздуха, вероятно с 1 декабря на реках бассейнов Верхнего, Среднего Днепра, Припяти, Десны и Северского Донца ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода, на отдельных участках рек - установление ледостава при этом возможно формирование зажоров с резким колебанием уровней воды", - предупредили синоптики.

Также со 2 декабря на Киевском и на мелководьях Каневского, Кременчугского водохранилищ ожидается появление заберегов, шуги и тонкого льда.

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По данным синоптиков, изменение гидрологической ситуации ожидается без негативных последствий.

Каким будет декабрь в Украине

В этом году погода в декабре в Украине ожидается нестабильной. По словам народного синоптика Станислава Щедрина, в начале месяца будет холодно, но солнечно и без осадков. А во второй декаде ожидается сильное потепление и мощные осадки в виде снега и дождей.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, декабрь 2022 удивит украинцев аномальным теплом, которое ожидается с 14-16 числа.

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