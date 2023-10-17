Спасатели и пограничники напомнили о правилах безопасности во время походов.

Карпаты второй день засыпает снегом, а видимость составляет не более 30 метров. Спасатели спасли туриста у подножья горы Шпицы

"По состоянию на 08:30, 17.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 7 м/с., температура воздуха -6°С", - говорится в сообщении Черногорского горно поисково-спасательного поста в Facebook.

При этом в Ивано-Франковской области в горах спасли туриста, который из-за непогоды не мог самостоятельно вернуться. В сложной ситуации оказался житель Днепра, 1970 года рождения, который находился в палатке у подножья горы Шпицы.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины отметили, что турист нуждался в помощи.

"Спасатели нашли пострадавшего, оказали помощь и сопровождали путешественника, жителя города Днепра, на временное размещение в туристическом приюте", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС призвали туристов помнить об опасностях в горах.

"Горы - это, не только о путешествиях, но и, в первую очередь, об ответственном отношении к туристическим походам. Помните, что самоуверенность может стоить жизни!" - подчеркнули спасатели.

В свою очередь пограничники напомнили, что попытки незаконно пересечь границу сложных погодных условиях могут представлять угрозу жизни и здоровью

"Снежная погода уже пересекла границу. На фото – живописные высокогорные участки государственной границы в Закарпатье, которые уже укрыли снег. Температура воздуха опустилась до -2°C. Просим собравшихся в туристические походы граждан учесть ухудшение погодных условий. Нарушителям напоминаем, что попытки незаконного пересечения границы могут представлять угрозу вашей жизни и здоровью", - отметили в ГПСУ.

Погода в Карпатах - последние новости

Первый снег выпал в украинских Карпатах 8 октября. Осадки зафиксировали на горе Пип Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон".

Уже 9 октября на высокогорье зафиксировали мороз -6°, а также ветер скоростью 7 м/с.

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