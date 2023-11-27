В Одесской области для ликвидации последствий снегопада привлекают даже БТРы.
"Одесщина не спит. Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Все службы продолжают работать в усиленном режиме. На некоторых заметенных участках спасателям приходится привлекать даже БТРы", - сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, по состоянию на час ночи, на юге области приостановились осадки, что позволило продуктивнее работать соответствующим службам.
"Пока сложно в Одесском районе, но все работают. Еще раз обращаюсь к жителям Одесской области и гостям региона: пока бушует непогода, прошу лишний раз не выходить из дома и не садиться за руль. Берегите себя и не обременяйте работу спасательных служб!", - подчеркнул Кипер.
Погода в Одесской области
Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за непогоды застревают в снежных заносах автобусы с пассажирами и падают деревья. В полицию поступило полсотни сообщений о ДТП. Больше всего аварий в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях с участием грузовиков и рейсовых автобусов. Например, один из автобусов, который двигался из города София (Болгария) в направлении города Измаил, недалеко от села Орловка Ренийской общины съехал в кювет. Также застрял на обочине возле села Новосельское автобус сообщением Бухарест-Одесса с 42 пассажирами, среди которых 5 детей.
Из-за непогоды в Одессе школы перешли на дистанционное обучение.
Также стало известно, что в Одессе из-за сильного ветра на котельной большой мощности произошла серьезная авария - упала труба высотой 100 метров. Из-за непогоды и проблем с электроснабжением в разных районах города возникли перебои с водой - из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии насосное оборудование выключалось каждые 10 минут.
Подавляющую большинство насосных станций перевели на работу от генераторов.
Также из-за ухудшения погодных условий Молдова прекратила пропускать транспортные средства на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки - Паланка - Удобное", "Староказачье-Тудора".