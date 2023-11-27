Город страдает от непогоды.

В Одессе из-за сильного ветра на котельной большой мощности произошла серьезная авария - упала труба высотой более 100 метров.

Сначала соответствующие снимки появились в сети, впоследствии эту информацию подтвердили в городском совете. "Мы собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать", - сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В горсовете вечером сообщали, что из-за непогоды и проблем с электроснабжением в разных районах города возникли перебои с водой. Они объяснили это тем, что из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии насосное оборудование выключается каждые 10 минут.

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Подавляющее большинство насосных станций перевели на работу от генераторов, однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых из них не дают возможности использования на них источников автономного питания.

Непогода в Одессе: что известно

Вчера днем Одесщину накрыл снегопад. На автомобильных дорогах Одесса - Рени и Одесса - Южное перекрыли движение, также ввели ограничения в движении для большегрузных автомобилей на автодороге М-05 Киев - Одесса.

Сообщалось об аварияз на дорогах. Позже в полиции сообщили, что получили более полусотни сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Из-за ухудшения погодных условий Молдова решила прекратить пропускать транспортные средства на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки - Паланка - Удобное", "Староказачье - Тудора".

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