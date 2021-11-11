Местных жителей призвали минимизировать потребление воды.

19 миллионов человек страдают от засухи в Южной Калифорнии.

Об этом сообщает NBC News.

Как сообщается, губернатор призвал жителей сократить потребление воды на 15%, но первые исследования показывают, что калифорнийцы сократили потребление только на 5%.

По данным издания, почти половина всех жителей Калифорнии находится в чрезвычайной ситуации из-за засухи в регионе, а рекордно засушливые условия продолжают усугублять кризис в масштабе штата.

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Столичный водный округ Южной Калифорнии объявил чрезвычайное положение в резолюции, в которой содержится призыв к усилению усилий по охране окружающей среды.

Последние два года в Калифорнии были самым засушливым двухлетним периодом за всю историю наблюдений.

Как сообщается, условия в Калифорнии стали настолько засушливыми, что даже октябрьский потоп в северных частях штата не смог облегчить засуху.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее лесные пожары уничтожили калифорнийский город Гринвилл. Пожар "Дикси" охватил горный городок в Северной Калифорнии, сравняв с землей большую часть его исторического центра и оставив жилые кварталы в пепле. Тогда стихия уничтожила более 100 домов, а также коммерческие предприятия.

Масштабные лесные пожары бушевали на севере Калифорнии. Огонь быстро распространялся из-за сильного порывистого ветра, наличия сухой травы и сильной жары.

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Автор: Екатерина Лиманская