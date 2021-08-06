Этот пожар стал шестым по величине пожаром в истории штата Калифорния.

Лесные пожары уничтожили калифорнийский город Гринвилл.

Об этом сообщает AP.

По данным агентства, трехнедельный лесной пожар "Дикси" охватил горный городок в Северной Калифорнии, сравняв с землей большую часть его исторического центра и оставив жилые кварталы в пепле.

"Огонь сжег весь наш центр. Наши исторические здания, семейные дома, малые предприятия и детские школы полностью потеряны", - написал в Facebook Кевин Госс, начальник управления округа Плумас.

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Как сообщается, стихия уничтожила более 100 домов, а также коммерческие предприятия.

По данным Калифорнийского департамента лесной и противопожарной защиты, "Дикси" стал шестым по величине пожаром в истории штата.

Лесные пожары в Калифорнии: последние данные

Как сообщал Погода УНИАН, масштабные лесные пожары бушуют на севере Калифорнии. Стихия не утихает уже несколько дней.

Огонь быстро распространяется из-за сильного порывистого ветра, наличия сухой травы и сильной жары. Выгорела земля на площади более 100 гектаров. Пожары уже уничтожили десятки сооружений и выгнали из собственных домов десятки тысяч людей.

К борьбе с огнем привлекли 5 тысяч пожарных. Местами из-за сильного задымления не видно даже неба и Солнца.

По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в регионе будет сухой и жаркой, что скорее всего усугубит ситуацию.

Автор: Екатерина Лиманская