Скорость ветра достигает 80 км/ч. Синоптики прогнозируют, что выпадет несколько десятков сантиметров осадков.

Мощный шторм обрушился на пострадавшую от лесных пожаров Калифорнию, вызвав оползни и наводнения.

Об этом сообщает Reuters.

Метеорологи прогнозируют, что местами выпадет около 25 сантиметра осадков.

"Это атмосферная река, уже движущаяся через Северную Калифорнию", - говорит метеоролог Марк Ченард, описывая шторм как "бомбовый циклон" - сильное погодное явление, когда атмосферное давление быстро падает.

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Шторм последовал за самым интенсивным сезоном лесных пожаров в истории Калифорнии и усилил угрозу внезапных наводнений. Согласно классификации США, большая часть региона находится в условиях сильной, экстремальной или исключительной засухи.

Как сообщается, уже зарегистрированы многочисленные оползни на пострадавших от пожара "Дикси" территориях.

Тем временем экстренные службы предупредили о наводнениях в нескольких районах штата.

Ветры со скоростью более 80 км/ч пронеслись через Сан-Франциско и привели к отключению электричества в Сакраменто.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее лесные пожары уничтожили калифорнийский город Гринвилл. Пожар "Дикси" охватил горный городок в Северной Калифорнии, сравняв с землей большую часть его исторического центра и оставив жилые кварталы в пепле. Тогда стихия уничтожила более 100 домов, а также коммерческие предприятия.

Масштабные лесные пожары бушевали на севере Калифорнии. Огонь быстро распространялся из-за сильного порывистого ветра, наличия сухой травы и сильной жары.

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Автор: Екатерина Лиманская