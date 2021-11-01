Последние семь лет, включая этот, вероятно, будут самыми теплыми за всю историю наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), экстремальные погодные явления, в том числе сильная жара и разрушительные наводнения, теперь стали новой нормой.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, в отчете ВМО о состоянии климата на 2021 год подчеркивается, что мир "меняется на наших глазах". Так, согласно исследованию, глобальный уровень моря поднялся до нового максимума в 2021 году.

Исследование показывает, что последние семь лет, включая этот, вероятно, будут самыми теплыми за всю историю наблюдений, поскольку парниковые газы достигли рекордных концентраций в атмосфере.

Сопутствующее повышение температуры выталкивает планету на "неизведанную территорию", говорится в отчете.

"Экстремальные явления - это новая норма", - сказал профессор ВМО Петтери Таалас. "Появляется все больше научных доказательств того, что некоторые из них несут на себе след изменения климата, вызванного деятельностью человека", - добавил он.

Профессор Таалас подробно рассказал о некоторых экстремальных явлениях, которые произошли во всем мире в этом году:

Впервые за всю историю наблюдений на пике ледникового покрова Гренландии шел дождь, а не снег.

Волна жары в Канаде и прилегающих районах США подняла температуру почти до +50°.

В Долине Смерти (США) температура достигла рекордных +54,4°.

Месячные осадки выпали за несколько часов в одном районе Китая.

В некоторых частях Европы произошло сильное наводнение, которое привело к десяткам жертв и миллиардам экономических убытков.

Второй год подряд засуха в субтропических регионах Южной Америки привела к сокращению стока в речных бассейнах и нанесла удар по сельскому хозяйству, транспорту и производству энергии.

Еще одним тревожным событием, согласно исследованию ВМО, стало повышение уровня мирового океана.

Так, в период с 1993 по 2002 год уровень моря поднимался на 2,1 мм в год. Но с 2013 по 2021 год рост увеличился более чем вдвое до 4,4 мм, в основном в результате ускоренной потери льда с ледников.

Читайте такжеУченые предрекли миру фатальную катастрофу: человечество в опасности

"Уровень моря сейчас повышается быстрее, чем когда-либо за последние два тысячелетия", - сказал профессор Джонатан Бомбер, директор Бристольского центра гляциологии.

Комментируя анализ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что планета меняется на наших глазах.

"От глубин океана до горных вершин, от таяния ледников до непрекращающихся экстремальных погодных явлений - экосистемы и сообщества по всему миру разрушаются", - резюмировал он.

Напомним, по данным ВМО, годы с 2015-го по 2021-й могут стать самыми жаркими в истории наблюдений за климатом.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская