Многие из погибших дети, которые во время землетрясения находились в школе.

Землетрясение, которое произошло на западе Явы в Индонезии, унесло жизни по меньшей мере 268 человек, многие из которых дети. Полторы сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

По информации местных властей, более 1000 человек получили ранения, 58000 человек были перемещены и 22000 домов повреждены.

Как сообщается, среди погибших много детей, которые были в школе во время землетрясения.

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Агентство отмечает, что сильные землетрясения силой 6 или 7 баллов относительно обычны в Индонезии, так как зачастую происходят вдали от берега. Землетрясение меньшей магнитуды в понедельник имело такие смертоносные последствия, потому что оно произошло на суше на относительно небольшой глубине.

Официальные лица заявили, что многие люди погибли в результате обрушения плохо построенных зданий.

Смертоносное землетрясение в Индонезии: что известно

Как сообщал Погода УНИАН, неглубокое землетрясение силой 5,6 балла произошло в самой густонаселенной провинции Индонезии днем 21 ноября.

Землетрясение нанесло значительный ущерб городу Чианджур. В результате землетрясение в одном из районов сошел оползень и буквально похоронил под землей одну деревню.

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