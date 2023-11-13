Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.

Сегодня, 13 ноября, в Харькове и Харьковской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, утром ожидаются сильные порывы ветра.

"Утром 13 ноября по области и городу порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области - прогноз

13 ноября на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 6-11° тепла. В Харькове также ожидается облачная погода с прояснениями, днем будет сухо. Днем столбики термометров покажут 8-10°тепла.

14 ноября на Харьковщине также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем будет дождливо. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от 2° мороза до 3° тепла, днем столбики термометров покажут 5-10° тепла.

15 ноября уже ожидается облачная погода. На Харьковщине в этот день будет дождливо. Ветер будет юго-западный, а его скорость усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем температура не поднимется выше 4-9° тепла.

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