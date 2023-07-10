По улицам города можно было "плавать".

В понедельник, 10 июля, Харьков, как и украинскую столицу, накрыли обильные дожди. В результате непогоды в городе повалено немало деревьев, сообщают "Суспільне Харків" и местные Telegram-каналы.

Около 17 часов Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что в ближайший час и с сохранением до конца суток 10 июля по Харькову и области ожидаются грозы. Был объявлен и уровень опасности, "желтый".

Последствия непогоды не заставили себя ждать. Известно, что в результате падения деревьев во время ливня, который начался вечером, в городе было повреждено по меньшей мере три машины.

Спикер спасателей области Евгений Василенко сообщил, что подразделения ГСЧС выезжали на вызовы дважды – из-за повреждения автомобилей и из-за падения деревьев на трамвайные пути. Оба вызова – с проспекта Победы.

В соцсетях распространяются видео, на которых можно увидеть значительное подтопление улиц Харькова и значительное количество упавших деревьев.

Погода в Харькове - последние новости

8-9 июля Харьков и область накрывали грозы и ливни. Порывы шквального ветра повредили электросеть, на утро воскресенья 15 населенных пунктов Харьковщины были обесточены из-за непогоды.

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