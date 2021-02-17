В Греции растет сейсмическая активность: в стране произошло землетрясение магнитудой 4,9

Информации о повреждениях не поступало.

В Греции произошло землетрясение / Фото ua.depositphotos.com

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в среду вблизи греческого приморского города Нафпактос на северном побережье Коринфского залива.

Об этом сообщил Афинский геодинамический институт, передает Европейская правда со ссылкой на Kathimerini.

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Землетрясение произошло на расстоянии 11 км к юго-востоку от города на глубине 6 км в 5:36 утра.

В 6:38 на расстоянии 13 км от Нафпактоса было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,1.

По состоянию на 7:00 сообщений о повреждениях от сейсмических вибраций не поступало. Однако пожарные машины из городов Айгио и Нафпактос продолжают проводить патрулирование для выявления любых проблем с сейсмической активностью.

Как заявил профессор геологии в Университете Патры и лаборатории сейсмологии Эфтимиос Сокос, в Греции в последние месяцы растет сейсмическая активность.

"С начала сейсмической активности в декабре прошлого года мы ожидали такого развития событий, как мы видим это в Коринфском заливе", - говорит он.

Сильные снегопады в Греции

Власти Греции были вынуждены временно отложить проведение вакцинации от коронавируса в столичном регионе. Все потому, что Афины засыпало снегом, из-за которого остановилось движение на одной из веток метро.

Эту метель в Греции называют самой сильной за 12 лет. Местные говорят, что насыпало не менее полуметра снега.

Помимо этого, муниципальные службы изо всех сил стараются расчищать улицы и автотрассы. Власти призывают граждан не выходить из дома без необходимости, но многие пользуются случаем и отправляются на прогулку.