В Греции приостановили вакцинацию из-за сильных снегопадов (фоторепортаж, видео)

Холодный фронт "Медея" принес в страну осадки, морозы и сильный ветер.

Столичный регион Греции засыпало снегом \ REUTERS

Власти Греции были вынуждены временно отложить прививки от коронавируса в столичном регионе. Все потому, что Афины засыпало снегом, из-за которого остановилось движение на одной из веток метро.

Читайте также В Грецию пришла аномально теплая зима: люди спасаются на пляжах (фото)Как говорится в сюжете ТСН, эту метель в Греции называют самой сильной за 12 лет. Местные говорят, что насыпало не менее полуметра снега.

Кроме этого, как сообщает ru.euronews.com, муниципальные службы изо всех сил стараются расчищать улицы и автотрассы. Власти призывают граждан не выходить из дома без необходимости, но многие пользуются случаем и отправляются на прогулку.

Холодный фронт "Медея" принес в страну осадки, морозы и сильный ветер.

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