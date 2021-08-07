Только с острова Эвбея и одного прибрежного поселка было эвакуировано более 1,1 тысячи человек.

В Греции в разных регионах страны эвакуируют тысячи людей в связи с лесными пожарами.

Как сообщает издание Ekathimerini, в стране самая сильная жара за последние 30 лет.

В частности, лесные пожары все больше угрожают населенным пунктам, сжигая десятки домов, коммерческих предприятий и хозяйств.

От огня погиб один пожарный-доброволец и еще 20 получили ожоги, когда огонь угрожал одному из национальных парков Афин.

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Тысячи местных жителей и отдыхающих покидают опасные районы при приближении огненного пламени как по суше, так и по морю.

— Stan VoW (@Stan_VoWales) August 7, 2021

Как отмечает издание, из одного приморского поселка и острова Эвбея было эвакуировано 1 тысячу 153 человека.

Еще одно мощное пламя бушует на юге Пелопоннеса в регионе Мани.

Wildfires in Greece have turned deadly as firefighters battle to protect Athens. Dangerous fires are burning across three European countries as a record breaking heatwave shows little sign of letting up. https://t.co/8ftPfFYTVQ#7NEWSpic.twitter.com/6e1eNt9gLg — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) August 7, 2021

Пожары в Греции: что известно

Греческим пожарным бороться со стихией помогают и украинские спасатели. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что уже с 6 августа 100 спасателей находятся в Греции. Они поняли объем работы и полностью к ней готовы.

Греческие власти утверждают, что рекордная жара превратила страну в пороховую бочку. Как пишет BBC, с пламенем борются сотни пожарных, воду сбрасывают по 20 самолетов. Дополнительные силы уже прибыли из Франции и США.

Напомним, пожары в Греции вспыхнули 31 июля сразу в более 40 очагах. Огонь заставил перекрыть часть автомагистрали, которая соединяла Афины с северными регионами страны. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы.

Автор: Виктория Гордиенко