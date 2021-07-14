В центральной Германии штормы привели к масштабным наводнениям.

В Европе сразу несколько стран пострадали от ураганов и ливней.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В центральной Германии штормы привели к масштабным наводнениям, а спасателям пришлось вызволять нескольких людей из затопленного подземного паркинга.

Сообщается, что за полсуток в регионе выпало 80 литров дождя на квадратный метр: на некоторых улицах осадков было по меньшей мере по колено. Дождливо будет на Западе и в центре страны, по прогнозам, до четверга.

От такой же непогоды пострадала Польша, в частности ее столица Варшава.

Напомним, ранее на Швейцарию налетел мощный ливень, от которого больше всего пострадала финансовая столица страны - Цюрих.

По сообщению местных СМИ, за ночь в Цюрихе выпало более 4 см осадков. При этом всего за 10 минут на Вальдегг, недалеко от Цюриха, выпало более 3,1 см дождя.

Участки автобусной и трамвайной сети Цюриха были остановлены из-за того, что на контактные линии упали поваленные ураганом деревья. Кроме того, были затоплены несколько улиц.

Метеорологическая служба сообщила, что прогнозируются дальнейшие дожди и что наводнения, вероятно, усугубятся. Особенно это касается районов вокруг озер и рек. Также предупредили об оползнях.

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Автор: Олег Давыгора