Участки автобусной и трамвайной сети Цюриха были остановлены из-за того, что на контактные линии упали поваленные ураганом деревья.

На Швейцарию обрушился мощный ливень, от которого больше всего пострадала финансовая столица страны - Цюрих.

По сообщению местных СМИ, за ночь в Цюрихе выпало более 4 см дождя. При этом всего за 10 минут на Вальдегг, недалеко от Цюриха, выпало более 3,1 см дождя.

Это довольно существенно по сравнению с рекордными 4,11 см, которые выпали за 10 минут на Лозанну во время шторма в августе 2018 года.

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Участки автобусной и трамвайной сети Цюриха были остановлены из-за того, что на контактные линии упали поваленные ураганом деревья. Кроме того, были затоплены несколько улиц.

В настоящее время власти города не сообщают о пострадавших или погиблих в результате стихии, передает Reuters.

"Я вышла на прогулку рано утром, и дождь просто не прекращался. Ночью ветер повалил огромные деревья. Это было действительно страшно", - сказала жительница Цюриха Джессика Адамс.

Южный кантон Уоллис предупредил людей держаться подальше от рек, поскольку уровень воды поднялся.

Метеорологическая служба SRF сообщила, что прогнозируются дальнейшие дожди и что наводнения, вероятно, усугубятся. Особенно это касается районов вокруг озер и рек. Также предупредили об оползнях.

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Автор: Ирина Погорелая