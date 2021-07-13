На Швейцарию обрушился мощный ливень, от которого больше всего пострадала финансовая столица страны - Цюрих.
По сообщению местных СМИ, за ночь в Цюрихе выпало более 4 см дождя. При этом всего за 10 минут на Вальдегг, недалеко от Цюриха, выпало более 3,1 см дождя.
Это довольно существенно по сравнению с рекордными 4,11 см, которые выпали за 10 минут на Лозанну во время шторма в августе 2018 года.
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Участки автобусной и трамвайной сети Цюриха были остановлены из-за того, что на контактные линии упали поваленные ураганом деревья. Кроме того, были затоплены несколько улиц.
В настоящее время власти города не сообщают о пострадавших или погиблих в результате стихии, передает Reuters.
"Я вышла на прогулку рано утром, и дождь просто не прекращался. Ночью ветер повалил огромные деревья. Это было действительно страшно", - сказала жительница Цюриха Джессика Адамс.
Южный кантон Уоллис предупредил людей держаться подальше от рек, поскольку уровень воды поднялся.
Метеорологическая служба SRF сообщила, что прогнозируются дальнейшие дожди и что наводнения, вероятно, усугубятся. Особенно это касается районов вокруг озер и рек. Также предупредили об оползнях.
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