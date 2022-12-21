22 декабря в Украине будет еще теплее / фото УНИАН

В четверг, 22 декабря, в Украине станет еще немного теплее. По всей стране столбики термомтеров покажут +1°...+4°, а местами на юге и юго-востоке воздух прогреется до +5°...+8°. В большинстве северных областей пройдут пройдут дожди, на Черниговщине - снег. Осадки также ожидаются в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, легкий дождь.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +3°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°.
  • В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +2°.
  • В Тернополе 22 декабря ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, сильный дождь.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут  ночью +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
  • В Виннице завтра будет -2°...+2°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг будет ночью -2° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+4°.
  • В Одессе 22 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью+4°, днем +8°.
  • В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +7°.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+1°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +4°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -2°...+6°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.
Погода в Украине 22 декабря / фото УНИАН

Народные приметы на 22 декабря

22 декабря - Анны. В этот день смотрели, сколько навалило снега. Если до самого забора, то лето будет плохое, а если остался хоть небольшой промежуток, то быть урожаю. Если в этот день идет дождь - вся весна будет дождливой. 

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