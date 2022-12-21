Осадки ожидаются в большинстве северных, а также в некоторых западных областях.

В четверг, 22 декабря, в Украине станет еще немного теплее. По всей стране столбики термомтеров покажут +1°...+4°, а местами на юге и юго-востоке воздух прогреется до +5°...+8°. В большинстве северных областей пройдут пройдут дожди, на Черниговщине - снег. Осадки также ожидаются в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, легкий дождь.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +3°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +2°.

В Тернополе 22 декабря ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью -2° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 22 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью+4°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -2°...+6°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.

22 декабря - Анны. В этот день смотрели, сколько навалило снега. Если до самого забора, то лето будет плохое, а если остался хоть небольшой промежуток, то быть урожаю. Если в этот день идет дождь - вся весна будет дождливой.

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