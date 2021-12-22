Какой православный праздник 22 декабря отмечают христиане - узнайте на УНИАН.

Сегодня христиане отмечают день иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". Образ называется так потому, что люди, которые молятся Богородице, получают нечаянное утешение и помощь.

Читайте такжеДень ангела Анны: открытки, поздравления в стихах и прозеСуществует легенда, согласно которой, один грешник долго молился Богоматери, чтобы она простила ему грехи. Дева Мария услышала мужчину и выполнила его просьбу. Тем не менее, злых деяний он не оставил и, собираясь на грешное дело, снова начал просить Богородицу о благословении. Он увидел, как из нок и рук младенца на иконе потекла кровь, а затем услышал голос Девы Марии - она сказала, что каждый раз, когда грешники предают свою веру, ее Сына снова мучат на кресте. Тогда грешник понял, как низко он пал, вымолил прощение и больше ничего плохого не делал.

Также сегодня отмечается день святой Анны и народный праздник 22 декабря - Анна Зимняя.

Православный праздник 22 декабря - день памяти святителя Софрония

Софроний жил в VI веке и происходил из благочестивой семьи. С юных лет много молился и читал Священное Писание. Познав силу Бога, он начал поститься, сострадать бедным, вести добродетельную жизнь и проповедовать христианство. После смерти епископа в Кипре, народ захотел, чтобы Софроний занял его место. Святой согласился и долго правил паствой.

Приметы 22 декабря

иней на деревьях - на Новый год будет пасмурная погода;

снегопад днем - к морозу ночью;

кружева на деревьях - в следующем году будет хороший урожай;

светлый и лучистый день - на Новый год будет ясно и морозно.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки в этот день старались не выходить из дома после захода солнца, а девушки не выполняли никакой работы по дому. Беременным нельзя было заниматься рукоделием. Так же, как и в любой другой церковный праздник, 22 декабря нельзя ссориться, сквернословить и обижаться.

Что можно делать 22 декабря

Православные верующие продолжают соблюдать Рождественский пост, ходят в храм, чтобы помолиться святой Анне или иконе Божией Матери о благополучии для своих детей. Беременные могут попросить у покровительниц легких родов и счастья для будущего ребенка.

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