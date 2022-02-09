В четверг, 10 февраля, в Киеве еще сильнее потеплеет, будет сухо, облачно, но с прояснениями.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ближайшей ночью в столице будет до +4°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +7°, к вечеру температура снизится до +4°. Ночью возможен небольшой дождик, а день будет без осадков.
Весь день в Киеве будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается западный, до 3,9 м/с.
Атмосферное давление 748-749 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 10 февраля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°.
В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью +3°, днем +5°.
В Тернополе 10 февраля ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +5°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
В Виннице завтра будет +3°...+5°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+5°, легкий дождь.
В Одессе 10 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +10°.
В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +3°, дождь со снегом.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность, дождь, возможно - со снегом.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой снег с дождем.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой снег с дождем.