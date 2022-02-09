Ближайшей ночью возможен небольшой дождь.

В четверг, 10 февраля, в Киеве еще сильнее потеплеет, будет сухо, облачно, но с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ближайшей ночью в столице будет до +4°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +7°, к вечеру температура снизится до +4°. Ночью возможен небольшой дождик, а день будет без осадков.

Весь день в Киеве будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается западный, до 3,9 м/с.

Атмосферное давление 748-749 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 10 февраля

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью +3°, днем +5°.

В Тернополе 10 февраля ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +3°...+5°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+5°, легкий дождь.

В Одессе 10 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +10°.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +3°, дождь со снегом.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность, дождь, возможно - со снегом.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой снег с дождем.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой снег с дождем.

Вас также могут заинтересовать новости: