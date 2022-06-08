В четверг, 9 июня, в Киеве ожидается теплая погода без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в течения дня воздух в столице прогреется до +27°. Будет много солнца, временами - небольшая облачность.
Ветер 9 июня будет преимущественно восточный, его скорость не превысит 2,4 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 9 июня
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +29°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
В Тернополе 9 июня ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Ивано-Франковске будет ясно безоблачно, ночью +12°, днем +28°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+29°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.
В Одессе 9 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +24°.
В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, практически безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +12°...+22°, гроза.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.