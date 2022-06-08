В Крыму ожидаются грозы.

В четверг, 9 июня, в Украине будет очень тепло. Местами столбики термометров будут повышаться до +28°...+29°. В большинстве областей ожидается небольшая облачность, которая спасет от жары. В Крыму пройдут грозы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +29°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Тернополе 9 июня ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет ясно безоблачно, ночью +12°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+29°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 9 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +12°...+22°, гроза.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.

Народные приметы нв 9 июня

9 июня - Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают - можно ждать ясного следующего дня.

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