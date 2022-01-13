В последний раз подобная жара была в 1962 году.

В Австралии во второй раз зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений.

Температура воздуха в прибрежном городе Онслоу в Западной Австралии в четверг, 13 января, достигла рекордных +50,7°C, пишет BBC. Бюро метеорологии подтвердило, что рекордные градусы были отмечены в 14:26 по местному времени.

В прошлый раз подобная жара фиксировалась в 1962 году в Южной Австралии. При этом Онслоу и прилегающие районы могут снова стать рекордсменами, поскольку в пятницу ожидается еще большее повышение температуры.

По данным местных СМИ, средняя температура в Онслоу в это время года обычно составляет +36,5°C.

Кроме того, два других города, Марди и Роборн, также сообщили о температуре более 50 градусов.

По словам Люка Хантингтона из Бюро метеорологии, скопление горячего воздуха в регионе было вызвано отсутствием гроз. Сейчас местные жители стараются оставаться в помещении с кондиционером, а если им приходится выходить на улицу, искать тень и брать с собой воду.

Читайте также2022 год станет одним из самых жарких в истории: метеорологи дали неутешительный прогнозРекордная жара в Австралии наступила всего через несколько дней после того, как европейские эксперты подтвердили, что последние семь лет на Земле стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, а 2021 год занял в этом списке пятое место.

В 2021 году температурные рекорды зафиксировали более 400 метеостанций мира.

Тем временем в Украине сегодня ночью в Украине в одном из сел в Черновицкой области температура упала до -28°С.

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