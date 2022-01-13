В одном из горных сел на Буковине температура снизилась почти до -30 градусов.

Сегодня ночью в одном из сел в Черновицкой области температура упала до -28°.

Об этом в своем Facebook рассказал председатель Селятинской территориальной общины Валерий Полянчук.

Мужчина опубликовал фото термометра, на котором видно, что температура упала до -28 градусов.

"А сегодня предрассветный морозец добренький. 13.01.2022. Село Верхний Яловец", - написал он.

Напомним, по прогнозам синоптиков, уже сегодня, 13 января, погода в Украине начнет резко меняться из-за "ныряющего" циклона по имени Elsa. Сегодня теплый фронт циклона достигнет территории Украины, в связи с чем пройдут снегопады, особенно на Левобережье. Температура воздуха вместе с этим начнет стремительно повышаться, начиная с запада и северо-запада Украины. Однако основное ухудшение погоды произойдет в пятницу, отметил синоптик Игорь Кибальчич.

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