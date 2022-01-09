Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.

В 2021 году во всем мире было зафиксировано более 400 температурных рекордов.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что такие данные опубликовал метеоролог Максимилиано Эррера, который отслеживает экстремальные погодные условия по всему миру и ежегодно публикует список рекордов, побитых в предыдущем году. Он собирает данные о погоде более 30 лет, и в этом году более 400 метеостанций по всему миру зафиксировали самые высокие температурные рекорды.

Эррера, как и много других климатологов и метеорологов, которые внимательно следят за этими вопросами, считает, что 2021 год, вероятно, не окажется самым горячим годом в истории. Скорее всего, он войдет в пятерку или шестерку лидеров, продолжив долгосрочный восходящий тренд. Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.

По информации Эрреры, десять стран - Оман, ОАЭ, Канада, США, Марокко, Турция, Тайвань, Италия, Тунис и Доминика - избили или повторили свой национальный рекорд, 107 стран побили свой месячный рекорд высокой температуры, а пять побили свой месячный рекорд низкой температуры. В США июнь 2021 года был признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Читайте такжеТокио впервые за 4 года засыпало снегом: пострадали десятки людей (фоторепортаж)Также было установлено несколько континентальных и планетарных рекордов: в Африке были самые теплые июнь и сентябрь. Август принес +48,8°C в Сиракузах (Италия) - самую высокую температуру, когда-либо зарегистрированную в Европе. В июле у Фернас-Крик в Долине Смерти в США было +54,4°C - самая высокая достоверно зарегистрированная температура на Земле.

Метеоролог Скотт Дункан, который собирает данные о погоде в мире, указал на летние волны тепла в Европе, которые побили рекорды в ряде стран и сопровождались лесными пожарами по всему Средиземноморью. Им предшествовали жаркий март, резкое похолодание в начале апреля, которое "было катастрофическим для многих сельскохозяйственных предприятий Франции", а затем июльские наводнения. Он также обратил внимание на жару на Аляске в декабре, когда ряд рекордов был побит с большим отрывом.

По данным Китайского метеорологического управления, Китай пережил самый жаркий год за всю историю. Но настоящий шок вызвал дождь, который обрушился на центральную провинцию Хэнань: за три дня в регионе выпало больше осадков, чем обычно выпадает за целый год.

Другими ключевыми необычными погодными явлениями прошлого года были сибирская жара летом и сильные морозы в Техасе в феврале. Погибло почти 200 человек, миллионы домов остались без электричества, а последствия привели к громким политическим скандалам.

Но ключевым событием 2021 года для метеорологического и климатологического сообществ стала экстремальная волна тепла, которая обрушилась на западное побережье США в июне/июле, создала тепловой купол и побила рекорды до 5°C в некоторых местах.

"Конечно, 2021 год был полон экстремальных событий. Но если мне нужно назвать одно, я назову то, что поразило каждого климатолога и метеоролога в мире", - отметил метеоролог.

Эррера назвал это событие "матерью всех волн тепла".

Ранее УНИАН писал, как в Киеве в связи с аномально теплой погодой для начала января практически полностью растаял лед на реке Днепр. За 5 дней текущего года в украинской столице зафиксировали 4 температурных рекорда.

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