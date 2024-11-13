Добывать камни на острове Галиндези все сложнее, ведь количество пингвинов растет, а камней - нет.

Субантарктические пингвины на острове Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", часто воруют камни, потому что они необходимы для строительства гнезда. Из-за дефицита материала птицы даже вступают в драки. Видео, на котором снято воришку, обнародовал Национальный антарктический научный центр Украины.

В комментарии ученых говорится, что кража камней - обычное дело у субантарктических пингвинов, обитающих на острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Из-за камней между птицами часто случаются ссоры и даже драки.

Дело в том, что камешки - основной строительный материал для гнезд субантарктических пингвинов.

"Ежегодно добывать его все сложнее, ведь количество пингвинов на Галиндезе растет, а количество камней - нет. Поэтому вместо искать "стройматериал" в других местах ловкие птицы крадут его у соседей. Именно такой момент удалось снять на видео участнице 29-й УАЭ Анне Соиной", - объяснили ученые.

На видео можно увидеть, как один пингвин успешно перекладывал камни из чужого гнезда в свое, пока не пришел его хозяин. Однако вор решил не останавливаться, пока не получил от "владельца" дефицитного материала грозное предостережение.

Ученые обращают внимание на поведение других пингвинов, которые стали свидетелями "преступления". Они лишь спокойно наблюдали за происходящим, ведь их "дома" от действий воришки не пострадали.

Жизнь пингвинов в Антарктике

Напомним, украинские полярники сняли интересный эпизод жизни пингвинов Адели - удивительные птицы в повседневной жизни "выясняют отношения", как люди. Они спорят и дерутся, к примеру, когда это касается "женщин". Несмотря на то, что пингвины Адели - самый маленький вид пингвинов в Антарктике (высота взрослой птицы составляет всего 70-73 см), они являются достаточно агрессивными.

"Адельки" могут даже защищаться от потенциальных хищников - тюленей или крупных морских птиц, а с началом брачного сезона самцы хотят продемонстрировать себя самкам и могут вступать в бой клювами с соперником.

В такой схватке оба пингвина наклоняются вперед и вверх, раскрывают клювы и бьют ими друг друга. При этом чтобы защитить глаза от ранения, птицы прищуривают их наполовину. Также во время драки животные могут громко спорить.

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